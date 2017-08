Patriots regalan anillo del Super Bowl a Donald Trump

BOSTON(AP )

El presidente Donald Trump tiene un anillo de campeón del Super Bowl — al igual que Vladimir Putin.



El propietario de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, le obsequió a Trump la sortija con incrustaciones de diamantes. El presidente a menudo recibe regalos de los equipos a los que invita a la Casa Blanca — una camiseta personalizada es la norma — pero Kraft también le dio una sortija, informó el martes el portavoz de los Patriots, Stacey James.



Después de que el equipo visitó la Casa Blanca en abril, Kraft mandó a hacer una sortija para Trump, a fin de que tuviera un objeto especial a la vista en la biblioteca presidencial, informó el equipo. Los anillos fueron entregados a jugadores y miembros del personal de los Patriots en una ceremonia realizada en junio; no quedó esclarecido el momento en el que Trump obtuvo su sortija.



La Casa Blanca no respondió a solicitudes de comentario.



La NFL paga hasta 5.000 dólares por cada uno de los 150 anillos para su equipo campeón, y cualquier sortija adicional va por cuenta del equipo. El anillo de los Patriots por el Super Bowl de 2017 — su quinto — es de oro blanco y cuenta con más de 280 diamantes y un peso de 5,1 quilates. Según el fabricante de anillos Josten’s, es el anillo de Super Bowl más grande a la fecha, de un tamaño incluso mayor a la sortija de los Patriots de 2015 que está valuada en 36.500 dólares.



No solo jugadores y entrenadores reciben un anillo, sino miembros del personal y gente cercana al equipo, como la madre del quarterback Tom Brady, a quien se le diagnosticó cáncer. Algunos reciben una versión menos costosa, así que no se sabe cuál fue la que se le obsequió a Trump.



Según un reporte del Servicio de Investigación del Congreso, Trump puede aceptar el regalo de Kraft, un viejo amigo personal, siempre que el mandatario lo incluya en su reporte financiero anual y no lo haya solicitado o recibido a cambio de una promesa de cualquier acto oficial. Trump no debe emitir su reporte hasta mayo próximo.



Kraft ha ganado cinco anillos como propietario de los Patriots, pero la sortija original del triunfo del Super Bowl de 2005 está en exhibición en el Kremlin. Durante un viaje de negocios a Rusia, Kraft le enseñó el anillo a Putin, quien se lo embolsó al pensar que se trataba de un regalo.