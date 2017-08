Cavs ceden a Irving a Celtics, a cambio de Thomas

CLEVELAND(AP )

Kyrie Irving, quien había pedido salir de los Cavaliers de Cleveland, vio cumplido su deseo el martes, cuando se le cedió a los Celtics de Boston en un canje por el astro Isaiah Thomas, el alero Jae Crowder y una selección en la primera ronda del draft de 2018, dijo a The Associated Press una persona cercana al acuerdo.



Desde que Irving hizo su inusitada petición al dueño de los Cavs, Dan Gilbert, los campeones defensores de la Conferencia del Este habían buscado un socio para un trueque. Encontraron la opción perfecta en los Celtics, que basarán ahora sus aspiraciones en el base Irving y en Gordon Hayward, quien se declaró agente libre y llegó recién a las filas de Boston.



El primer partido de la campaña regular de Irving con el uniforme de Boston será precisamente ante Cleveland. Los Cavs recibirán a los Celtics el 17 de octubre, una fecha que se ha vuelto ya relevante para los aficionados al basquetbol.



Irving realizó e disparo más importante en la historia deportiva de Cleveland, para ganar la final de la NBA en 2016. Se une a un equipo que cayó ante los Cavs en la final de conferencia de la temporada anterior y que no ha podido imponerse en años recientes a LeBron James y compañía.