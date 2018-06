Novia de Ronaldo llama blandas como Bimbo a haters

(GH)

Amo esta tierra. Vamos Portugal 🇵🇹 #⚽️ Una publicación compartida por Georgina Rodríguez (@georginagio) el 7 de Jun de 2018 a las 1:17 PDT

Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, fue el blanco de críticas por su ‘falta de elegancia’ al vestir acorde a la magnitud de la Copa del Mundo, un escenario de envergadura.Especialmente por la fotografía anterior en la que luce un estilo deportivo. La modelo argentina de 24 años declaró a People: "Obviamente, si voy a pasear a Moscú de punta a punta, no voy a ir vestida de 'lookazo', ni taconazo, ni pitillo vaquero, ni en sedas… Aunque en mi maleta llevo 8 looks preciosos"."Y bien cómoda que voy en chándal, chicas. Muchas de vosotras no podréis ponerlo porque seguramente estaréis más blandas que el pan Bimbo", agregó la pareja del futbolista de la selección portuguesa y Real Madrid.