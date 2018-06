Rusa niega haber negado de libertad a mexicano extraviado

MOSCÚ, Rusia(El Universal)

La embajadora de México en Rusia, Norma Pensado Moreno, aseguró que le han dado seguimiento puntual a los casos en materia de seguridad en los que se han visto implicados ciudadanos mexicanos. Añadió, que ya no se han presentado más solicitudes de apoyo.De entrada, la funcionaria aseguró que Francisco Javier Mata, quien según algunos posteos en redes sociales se había extraviado, "no se puede decir que desapareció, estaba en contacto con sus amigos, con su esposa, apareció y se cerró el caso, él mismo no quiso levantar acta. Ahora mismo está hacia Rostov".Mientras tanto, la ciudadana rusa Alita Gamzatova, con quién se fue Mata, exigió una disculpa luego de que consideró que se dañó su reputación al señalar la, incluso, cómo quién había privado de la libertad al mexicano.