Márquez frenó serenata para descansar

ROSTOV, Rusia(GH)

La afición Mexicana se encuentra bastante entusiasmada por el debut tricolor, por lo que no guardó su felicidad y gustosos se dirigieron, con gratificante gesto de agradecimiento, rumbo al hotel de concentración de la selección.



No hay duda alguna que la presencia en fanáticos aztecas se ha dejado sentir en tierras rusas, los cuales pululan y llenan las calles en sus transitar. Ahora los aficionados iban acompañados de las mejores canciones copiladas en una serenata dedicada al representativo nacional.







No obstante, el momento no fue el adecuado, ya que los futbolistas y equipo en general se encontraban descansando previo a su segundo duelo mundialista, frente a Corea del Sur. La voz de liderazgo salió a agradecer el detalle, tranquilizar la euforia y pedir amablemente que reposaran para encarar energéticos el próximo partido.



“Estamos muy emocionados por el apoyo que estamos recibiendo. Queremos darles las gracias de parte de todo el grupo, pero les queremos pedir que (titubeó un momento el capitán) nos dejen descansar, porque mañana será un partido importante y queremos darles muchas satisfacciones. Se los pedimos de todo corazón y agradecerles todo el apoyo”, fue el mensaje del ‘Kaiser’.