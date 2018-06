Aficionados mexicanos prometen no gritar el "¡ehh pu...!"

(El Universal)

Los aficionados mexicanos en Rusia han prometido que el grito de "Ehh pu…" desaparecerá, que en el juego ante Corea del Sur de mañana sábado, no se escuchará.



¿Será? "Ya estuvo bueno", dicen, "ya no es divertido, en vez de ayudar perjudica", comentan quienes desde temprana hora están fuera del hotel de la Selección Nacional Mexicana en Rostov. No es cuestión de que los sancionen, "o qué nos vayan a quitar el FAN ID, es cuestión de cultura, ya quedó claro".



¿Y qué van a hacer cuándo el portero despeje? "Pues otras cosas...Eeeeeeh, México", gritan.



La FIFA ha multado a la Federación Mexicana de Futbol con más de 200 mil pesos por los gritos homofóbicos escuchados en el juego ante Alemania, si se vuelve a repetir, la sanción económica puede crecer y hasta tomar otros rumbos, que bien pueden ser deportivos, como lo son la pérdida de puntos o la expulsión del torneo.



En Rusia están convencidos... "el grito va a desaparecer".

El sentir de la afición mexicana es que ya... "dejó de ser divertido, ya pasó de moda, además nos puede afectar, ya para qué".

Esa es la misión del grupo "Más unidos que nunca", aficionados mexicanos que han realizado una verdadera travesía para llegar a Rostov, y que esperan que puedan ayudar a que la Federación Mexicana de Futbol ya no pague multas y que el equipo nacional, no pierda puntos o sea retirado del torneo.



" En Copenhague, Dinamarca, comenzamos a trabajar en erradicar el grito", menciona Eric Gómez, cabecilla de estos mexicanos, "unos 40 nada más", que se han dedicado a seguir al equipo mexicano a donde vaya…



Esos que siguen gritando, en su percepción: "Son grupos pequeños que siguen insistiendo en eso, y que al momento de la emoción, al calor de las cervezas, comienzan a gritar y otras personas más siguen el juego y ahí se vuelve tan grande".



Se habla con ellos, se trata de que entren en razón, pero... "hay gente que se aferra al grito por qué, dicen, es ya un tradición, entonces si de eso se trata, de conservar las traiciones, nada mejor que el: 'Chiquitibum a la bim bom ba; chiquitibum a la bim bom ba; a la bio, a la bao, a la bim bom ba, México, México, ra, ra, ra'.



Eso sí representa algo surgido en México". Así que tratarán de que el grito no se repita, "y estoy seguro de que no se hará, la gente ya ha madurado, vamos a reinventar las porras mexicanas".