Gameiro marca la diferencia con Atlético

MADRID (AP )

Kevin Gameiro estaba jugando tan bien por Atlético de Madrid, que hasta un compañero intentó evitar que fuese sustituido del encuentro del martes por la Liga de Campeones.



Gameiro fue vital en la victoria del Atlético por 4-2 sobre Bayer Leverkusen en el partido de ida por los octavos de final de la Champions, y su compañero Antoine Griezmann quedó sorprendido cuando observó el cartel electrónico de cambios con el número de su compatriota francés.



Incrédulo, intentó convencer al técnico Diego Simeone para que no sacara a su compañero, haciendo señas a la banca y quejándose a viva voz.



"No, no", exclamó Griezmann desde lejos. "Es el mejor (del partido), es el mejor...".



Griezmann no pudo convencer a Simeone y Gameiro tuvo que salir de la cancha, pero el delantero francés ya había firmado uno de sus mejores partidos desde que llegó al Atlético esta temporada. Anotó un gol y asistió en otro en el encuentro en Alemania, para fortalecer sus credenciales como el titular en el puesto de Fernando Torres.



Gameiro, de 29 años, venía de otro fenomenal partido, en el que anotó tres goles en cinco minutos para ayudar al Atlético a vencer 4-1 a Sporting de Gijón el sábado por la liga española. Su próximo oponente es el Barcelona el domingo.



"Sí estaba enfadado, porque cuando estás bien quieres jugar todo el partido", comentó Gameiro. "Hoy estaba un poco enfadado, pero lo principal es la victoria del equipo".



La sustitución a los 71 minutos llamó la atención y Simeone tuvo que explicar su decisión de sacar al mejor jugador del partido.



"Gameiro estaba haciendo uno de los mejores partidos desde que llegó al club, pero mi intención era poner gente fresca, aprovechar los espacios, gente que pueda correr", señaló el timonel argentino. "Habría salido Gameiro, (Diego) Maradona o (Lionel) Messi, era lo mismo".



Griezmann restó importancia a su arrebato durante el encuentro.