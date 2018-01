FIFA lanza concurso para poner un slogan en el camión de tu Selección

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

A través de su página de Internet y redes sociales, la FIFA ha lanzado una convocatoria para que los aficionados manden un slogan que les gustaría ver en los camiones oficiales de su Selección en el Mundial de Rusia 2018.



Con el concurso "Be There With Hyundai", los ganadores podrán ver su slogan en el camión oficial y además, obtendrán viajes a la Copa del Mundo.



Los mensajes deben ser positivos y creativos, y puedes mandar un slogan por cada uno de los 32 equipos.



Una vez que el plazo venza, se mostrarán una lista con los finalistas a través de FIFA.com donde los aficionados podrán votar por los más originales para representar a su equipo.