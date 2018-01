Luis Montes recibe con polémica fotografía a Landon Donovan en León

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

Después de la larga novela para que el futbolista norteamericano Landon Donovan llegará al conjunto de León, el atacante estadounidense se presentó a entrenar con el cuadro de La Fiera, algunos días después de su presentación.



Los jugadores del conjunto esmeralda no tardaron en presumir a su nuevo compañero a través de las redes sociales; en una foto que compartió Luis Montes en su cuenta de Twitter con la leyenda "Bienvenido Compa!!!" aparecen ambos futbolistas abrazados en el vestidor de la Fiera.



Sin embargo, luego de varios comentarios de usuarios en la red social, el protagonismo en la imagen se lo llevó una lata de la bebida alcohólica New Mix, que aparece en el piso del vestuario del equipo de la Liga MX.



Luego del mensaje de bienvenida, Donovan respondió también con humor a la fotografía: "Gracias amigo. Por primera vez en mi carrera, no soy lo más corto en el equipo", respondió el norteamericano.