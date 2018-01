Foto de jugadores históricos de Pumas se vuelve popular en Internet

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)

Durante el partido de los Pumas contra el América (0-0), correspondiente a la tercera fecha del Clausura 2018 de la Liga MX, el club felino organizó una histórica reunión de ex futbolistas de distintas generaciones, en un palco del Palomar del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.Entre los ex jugadores que se reunieron figuraron Joaquín Beltrán, Miguel España, Miguel Ángel "Iguala" Carreón, Alberto Rodríguez, Manuel Negrete, Jaime Lozano, Bruno Marioni, Leandro Augusto, Israel López, Juan Carlos Cacho, Gerardo Galindo, Francisco "Kikin" Fonseca, Luis Flores y Luis Regueiro.Para sellar la significativa reunión el club inmortalizó el momento con una fotografía, la cual compartió en su cuenta oficial de Twitter, acompañada de la leyenda: "Hoy tuvimos invitados de lujo en el Palomar. #PorNuestraHistoria #SoyDePumas".La instantánea se ha vuelto popular entre los aficionados en las redes sociales, dada la importancia de figuras que se reunieron para presenciar el partido y portar la playera de los Universitarios. Hasta la tarde de este lunes contaba con más de 900 retweets y poco más de 4 mil Me gusta.