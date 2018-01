"Chicharito" tendrá más oportunidades: David Moyes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los rumores persisten en torno al futuro del delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández, pues el sábado se reencontró con el gol tras tres meses de sequía al no poder anotar con el West-Ham en la Premier League.



David Moyes, estratega del equipo fue claro y afirmó que el mexicano permanecerá con los Hammers, pues a la mesa del equipo no han llegado ofertas formales por el jugador nacido en las fuerzas básicas de las Chivas.



"Me gustaría pensar eso, sí (que se quede). Tendría que pasar algo muy complicado para que se fuera… Si preguntaras '¿Definitivamente Paul Pogba se quedará con Man United?', Si el Real Madrid llegara con £ 500 millones, entonces probablemente no lo haría, así que el dinero siempre será el que hable. Sea como sea, por el momento nadie ha hecho una oferta por lo que sé, de todos modos", declaró el estratega.



Asimismo confirmó que es un futbolista que va recuperando su nivel y que por supuesto, eso ayudará a que el equipo tenga mejores resultados, aunque debe haber factores que se complementen para que "Chicharito" logré llegar al nivel mostrado en el pasado.



"'Chicharito' es un jugador realmente bueno y, si podemos conseguirle el servicio correcto y el tipo correcto de balón en el área y recupera un poco más de confianza, anotará goles. Lo veo un poco más en forma, también. Verlo mejor me hace pensar ‘genial’, porque espero verlo en su máximo nivel", remató.