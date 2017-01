El "Pepón" va un juego a la vez

(GH)

Tras conectar el heroico imparable con el que su equipo avanzó angustiosamente a la final de la Liga Mexicana del Pacífico, Luis Juárez negó sentirse héroe al respecto y enalteció el trabajo del equipo.



“Es un trabajo de todos, cada quien aporta su parte, gracias a Dios nos tocó pegar a nosotros el batazo ganador, pero ahora hay que pensar en lo que es la final con Cañeros”, comentó.



Sobre el rival en turno, Luis Juárez reconoció que el representativo de Los Mochis es un rival de peligro, que hay que tenerle respeto, pero que de igual manera tanto él como sus compañeros llegan con mentalidad ganadora para pelear con todo en la final.



“Creo que puede ser una serie larga, ellos tienen muy buen equipo, pero creo que Mexicali ha demostrado durante la temporada que no es un rival sencillo, vamos ir por todo”, aseguró.



Los 18 años de sequía no es algo que cause incomodidad en el vestidor emplumado, desde el sentido que han tratado de no pensar en eso, púes saben que cada año es diferente y entre sus compañeros se respira un aire de esperanza.



“Tratamos de ir juego por juego, no pensamos en lo que ha sucedido años atrás, eso ya quedó en el pasado, ahora tenemos que concentrarnos en lo que es esta serie, en lo que es este año”, puntualizó.