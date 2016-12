Piden cambios en tiro con arco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Juan René Serrano, campeón de tiro con arco en los Juegos Centroamericanos de Mayagüez en 2010, señala que ya es tiempo de cambios en la Federación de la especialidad, presidida por Effy Sánchez.



“Todo tiene un ciclo, un proceso. Creo que la federación ahorita no tiene manera de seguir creciendo, porque no hay una visión o propósito, así que sería bueno hacer cambios. El que llegue debería empezar a hacer más entrenamientos, más capacitación. Generar masificación, es lo que hace falta ahorita”.



En entrevista telefónica con EL UNIVERSAL, declina hablar a fondo del posible caso de corrupción en la Federación de Tiro con Arco por el que la Procuraduría General de la República tendría dos averiguaciones previas por un monto de 27 millones de pesos, como lo informó Alfredo Castillo, titular de la Conade, en agosto pasado.



“Ya se ha comentado que hubo problema en la comprobación del recurso, eso es todo lo que podría decir que está pendiente. No recuerdo bien los montos, nos habían mencionado que seis millones de pesos es lo que estaba todavía en deuda, pero eso fue hace casi dos años, ya no supimos sí se terminó de pagar o se comprobó, pero había deudas del ejercicio 2014-2015”, responde el atleta.



“A nosotros nunca nos afectó como tal, sí tuvimos los viajes, campamentos, el equipo. De repente hubo fallas administrativos en cuanto a los informes, pero eso fue por mala administración, es lo que más nos afectaba a nosotros, pero nunca dejamos de competir”.



Sobre los presuntos peculados de presidentes de federaciones, entre ellas atletismo, tiro con arco, beisbol y frontón, que suman 68 millones de pesos de irregularidades, Juan René Serrano señala que es lamentable que estos funcionarios vean el beneficio propio y no el deportivo.



“Se puede decir que han hecho cosas buenas por el deporte, pero simplemente tomar el recurso, tomar un peso del pueblo para sus bolsillos, pues eso está mal. Yo siempre he dicho que no hay plazo que no se cumpla y desafortunada y afortunadamente está sucediendo”.



En cuanto a la detención del presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, apunta: “Es una lástima lo de Lozano, que preside una de las mejores federaciones de México, un deporte tan agraviado como es el atletismo, que lo destruyan de esta manera. Las personas que tienen que pagar tendrán que pagar”.



Se informó ayer que las investigaciones de la PGR contra las otras tres federaciones involucradas en el presunto peculado por un monto total de 68 millones de pesos, podrían tener un destino similar al de atletismo, cuyo dirigente, Antonio Lozano, fue detenido el lunes.



Se trata de las federaciones de tiro con arco, frontón (la que fue desconocida) y beisbol (su titular, Alonso Pérez, ya murió).