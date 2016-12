Ilusiona puesta a punto de La Máquina con Paco Jémez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La ilusión de un nuevo comienzo, de la oportunidad de dejar atrás la maldición en vitrinas y de mirar la porcentual como un mal recuerdo, tiene contenta a la directiva de Cruz Azul . Hay fe en el proyecto del estratega español Francisco Jémez.“He visto un trabajo muy completo [con Jémez], la integración del cuerpo técnico con los jugadores ha sido muy favorable, hay mucho entusiasmo. Siempre que se arranca algo nuevo es así, esperamos mantener la consistencia”, mencionó el director deportivo del conjunto celeste, Eduardo de la Torre.De igual modo, “Yayo” dejó ver su agrado por los primeros resultados de la pretemporada al mando del timonel europeo, quien ya acumula tres victorias al hilo”.“En general [ha sido positivo] desde los partidos de preparación, los entrenamientos del día a día del equipo se muestra que el equipo está muy motivado, el cuerpo técnico también se ha adaptado”, atizó. “Estamos muy contentos”.Por otro lado, el entusiasmo con el que pita la directiva se debe a la llegada del ecuatoriano Ángel Mena y del argentino Gabriel Peñalba, quienes se han incorporado de inmediato a las demandantes sesiones de trabajo del español Jémez.Pese al retraso en la presentación oficial de ambos extranjeros, Eduardo de la Torre fue claro en la situación de sus fichajes. Aseguró que con ellos, “todo arreglado”.No cierran la billetera. Sin embargo, ante la promesa de más caras nuevas en La Máquina, “Yayo” no ocultó su optimismo y dijo que “estamos trabajando por uno o dos [contrataciones] más, hay muchos candidatos, pero también hay rumores, no hay nada [definido]. Tenemos que ir así, hasta que no se llegue a un acuerdo total, esperando concretar esta semana”.Mientras, la prensa chilena ya se encargó desde ayer martes en confirmar que el volante ofensivo y estrella del Colo Colo, Martín Rodríguez, ha logrado un acuerdo con Cruz Azul , en una operación que rondaría en los 3 millones de dólares.Respecto de los torneos venideros de Liga y Copa, el director deportivo prometió seriedad, pero sin perder el margen de las prioridades.“Hay que recuperar protagonismo en la cancha, importancia en la tabla. Vamos a participar con lo mejor que tengamos, la Copa cumple una doble función con los jugadores que están cerca del primer equipo. La vamos a pelear como las pasadas”, advirtió. “Pero, la prioridad es calificar [a la Liguilla]”.