Chris Paul no jugará durante semanas

HOUSTON(AP )

Los Rockets de Houston podrían estar sin el estelar base Chris Paul durante varias semanas debido a una lesión de la rodilla izquierda.



El entrenador Mike D’Antoni dijo el sábado que el equipo no utilizará a Paul hasta que sane por completo. Los Rockets no han brindado detalles sobre la lesión, más allá de decir que se trata de una contusión.



D’Antoni señaló que la situación de Paul es “más de semana a semana” que de día a día, y agregó que no hay un plazo para que vuelva a la cancha.



Paul tuvo dificultades para moverse el martes en el primer partido de la temporada de Houston, una victoria sobre los campeones Warriors de Golden State. No jugó el miércoles contra Sacramento, y tampoco lo hará el sábado en el primer partido del equipo en su cancha, contra Dallas.



Paul llegó a los Rockets esta temporada en un canje con los Clippers de Los Angeles.