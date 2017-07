Xolos cayó ante Cruz Azul por primera vez en el Estadio Caliente

TIJUANA, Baja California(GH)

El caer por marcador de 2-0 en la jornada 1 del Apertura 2017 de la Liga MX también significó el cortar una racha de cuatro juegos sin derrota ante los celestes. Fue la octava vez que se enfrentaron en la frontera.



El español Édgar Méndez, quien acarrea una sanción de la final de la Copa del Rey entre su ex equipo el Deportivo Alavés y el Barcelona, libró el cumplir un juego de suspensión por pasar el límite de amarillas en liga y lo cumplirá en Copa.



El duelo de ideas ofensivas se lo llevó Paco Jémez, los perros aztecas de Eduardo “Chacho” Coudet no estuvieron finos en ofensiva, ligaron mayor posesión (57% sobre 43) pero no generaron más de tres llegadas de peligro.



En el primer tiempo Xolos se mostró asfixiantes con Los Cementeros. Pero el equipo del español Paco Jémez comenzó a encontrar la manera de subsistir a base de latigazos y ataques organizados.



Uno de ellos, culminó en un balón para Ángel Mena en los linderos del área que recibió para dirigirse ante el arquero de La Jauria, Gibran, Lajud, quien le cometió falta y fue amonestado a los 18 minutos.



El penal, lo falló Adrián Aldrete, quien de pierna izquierda impactó el travesaño, la jugada fue rechazada a tiro de esquina, que fue rematado de cabeza por Édgar Méndez. Lajud, el arquero más joven del circuito no midió el bote de forma correcta y terminó en gol a los 21 minutos.



Desde ese lapso, el Club Tijuana se dedicó a descifrar la manera de ofender a los de La Noria, y sus aproximaciones fueron pocas, incluido un remate de pierna izquierda por el sector siniestro de Víctor Malcorra que pasó desviado a los 35 minutos.



Para el complemento, Coudet mandó a la cancha al joven Luis Chávez en lugar de Herny Martín para proponer una línea de cuatro defensores, un contención, cuatro mediocampistas y un punta, fue Juan Lucero.



A los 61 minutos, “Chacho” ingresó a la contratación más elevada en la historia de Xolos, Gustavo Buo, a quien adquirieron en una cifra que rondó los nueve millones de dólares. El delantero argentino de 27 años no tuvo muchas oportunidades de cara al marco.



A los 71, el seleccionado nacional sub 17, Daniel López, de Ahome, Sinaloa hizo su debut en el máximo circuito.



En un contragolpe que condujo Martín Cauteruccio, Édgar Méndez clavó su doblete, lo hizo a los 83 minutos, selló la victoria de su equipo y de pasó puso la primera tachita en el debut de Eduardo Coudet.





XOLOS 0-2 CRUZ AZUL

Estadio: Caliente

Goles: TIJ: CAZ: Édgar Méndez, 21’, 83’

Asistencia: 27, 333 espectadores

Árbitro: Gilberto García Orozco

Próximos juegos: Xolos visita a Necaxa; Cruz Azul recibe a Chivas