Xolos cae ante el Cruz Azul

TIJUANA, Baja California(GH)

A pesar de terminar el torneo pasado como líder general, Xolos realizó numerosos movimientos de cara al Apertura 2017 y tendrá la oportunidad de demostrarlos el viernes ante Cruz Azul.



Miguel Herrera dejó el banquillo de Tijuana al concluir el torneo y ahora tocará el debut de Eduardo Coudet.



Lo más relevante del primer tiempo



0' Cruz Azul no clasificó a la Liguilla en los seis torneos

anteriores, y solamente inició ganando en tres de sus últimos doce



0' Tijuana comenzó ganando solo en uno de sus últimos ocho torneos, y cerró el torneo anterior perdiendo cuatro de sus últimos seis compromisos



2' Cuero saca disparo potente que se va por un costado



6' Valenzuela se lleva un duro golpe en la nuca en un tiro de esquina



11' Lucero mete centro al área que baja el portero



13' Méndez mete centro al área que es rechazado



20' Cruz Azul anota el primer gol en el Estadio Caliente



27' Malcorra saca disparo potente que se estrella en Mendoza



34' Malcorra cruza disparo potente que se va por un costado



37' Aldrete mete centro al área que es despejado



43' Lucero busca balón en el área, pero comete falta



44' Amarilla para Gabriel Peñalba



45' Termina el primer tiempo



Lo más relevante del segundo tiempo



46' Inicia el segundo tiempo



46' Entra Luis Chávez



46' Sale Henry Martín



49' Lucero intenta remate de tacón, pero no logra conectar bien el balón



56' Cauteruccio intenta llevarse a Valenzuela, pero no logra superarlo por banda izquierda



64' El Topo busca trazo largo para Bou, pero la gana el portero





79' Bou recibe buen trazo por derecha, pero no logra meter el centro al área



80' Sale Gabriel Peñalba



82' Goooool de Cruz Azul, goooool de Edgar Méndez



90' Malcorra cruza disparo que sale muy lejos de hacer daño



94'Finaliza partido de Xolos ante Cruz Azul, ganan visitantes