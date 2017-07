Chivas parte como favorito ante Toluca pese a las ausencias

(Tomada de la Red)

Chivas y Toluca revivirán una de las semifinales del torneo pasado en el arranque del Apertura 2017 de la Liga MX.El equipo dirigido por Matías Almeyda se impuso por global 2-2 en esa ocasión para avanzar a la final donde se coronó ante Tigres.Toluca incluso había terminado el torneo anterior un puesto por debajo del Rebaño Sagrado (cuarto contra tercero).Ahora, Hernán Cristante espera abollar la corona del campeón y luchar nuevamente por darle una alegría a su afición en el año del centenario del club escarlata.Mientras que Chivas no tuvo altas en el mercado veraniego, Toluca incorporó a Mateus Goncalves y Santiago García, entre otros.Además, los tapatíos llegan luego de perder 1-0 el partido de Campeón de Campeones ante Tigres y tienen cinco bajas entre lesiones y convocatorias a Selección Mexicana.Almeyda deberá suplir a Alan Pulido (lesión) y a los seleccionados Jair Pereira, Hedgardo Marín, Rodolfo Pizarro y Orbelín Pineda.La ventaja para el Rebaño es el regreso de Isaac Brizuela, quien se perdió el torneo pasado por una lesión sufrida justamente ante Toluca (ocasionada por Rubens Sambueza).De los últimos cinco enfrentamientos entre estos equipos, incluyendo la serie de semifinales pasada, estos equipos han empatado en tres ocasiones (todas a un gol) y ha habido un triunfo por bando.Las apuestas deportivas se inclinan a favor de Chivas con -120, mientras que la victoria para los Diablos Rojos paga +300 y el empate +240.En caso de que Chivas gane, pero permita por lo menos un gol en contra, los momios pagan +333, pero si Toluca vence y también permite una anotación rival se da +750. Oddsshark agrega que el over de 2.5 goles paga +105 y el under -134. Si los dos equipos anotan se cotiza en -110.PRONÓSTICO: Chivas 1-1 Toluca