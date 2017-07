Viendo el reloj

Phoenix, Arizona(Agencia Reforma)

México le hizo un gol a Honduras, lo que fue una auténtica losa para los catrachos, y avanzó a las semifinales de la Copa Oro tras el 1-0 en el Estadio de Universidad de Phoenix.



Al "Tricolor" ya lo espera Jamaica en la antesala por el título, el domingo en el Rose Bowl de Pasadena. Un gol de Rodolfo Pizarro al 4’ bastó para sellar el boleto al doblar a un equipo que no ha anotó en sus cuatro partidos del torneo.



Era todo lo que México necesitaba, un gol, y qué mejor si éste era casi de vestidor como ocurrió cuando Pizarro empujó el esférico a la red tras una jugada que él mismo inició y en la que intervinieron Orbelín Pineda y Jesús Dueñas.



Hubo siete rotaciones, pero Juan Carlos Osorio mandó a su equipo más fuerte, que lució por momentos cuando se combinaron Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, los dos de mejor pie, o cuando Elías Hernández hizo pedazos por la banda a Ever Alvarado.



México controló el partido, secó las ofensivas hondureñas. El sonorense Jesús Molina y Jesús Dueñas supieron contener al rival, que tampoco atacó mucho e inquietó a Jesús Corona al 78’ cuando Alexander López estuvo cerca del gol olímpico.



A pesar de la poca sensación de peligro, el Tricolor no liquidó a Honduras y por ello hubo tensión hasta el último minuto. El equipo mexicano perdió gas en el complemento frente a un cuadro que no ha funcionado en la gestión del también colombiano Jorge Luis Pinto.



Honduras tuvo una última oportunidad con un disparo de Alfredo Mejía que rozó el poste izquierdo de Corona al 90’.