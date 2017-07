Empalman temporadas LMB y LMP

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El primer mes de la temporada de Liga Mexicana del Pacífico se empalmará con el segundo torneo de la Liga Mexicana de Beisbol, que ayer confirmó la celebración de dos campeonatos a partir de 2018.



El circuito veraniego ya había adelantado la posibilidad de disputar dos torneos cada año y ayer se informó la aprobación del nuevo formato, lo cual impacta de manera directa a la LMP, que tiene como fecha de inicio la segunda semana de octubre.



La LMP no se pronunció al respecto y no fue posible obtener una reacción de su presidente Omar Canizales.



El gerente de Naranjeros de Hermosillo, Juan Aguirre, dijo que el club esperará a tener más información para tomar medidas y adaptarse.



"Nosotros somos de la Liga Mexicana del Pacífico y somos muy respetuosos a lo que hagan otras ligas, nosotros no nos involucramos en decisiones de otras ligas, ni en logística, ni nada de eso. La postura es de respeto a lo que se haga y adaptarnos nosotros a lo que tengamos que hacer".