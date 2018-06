FOTOS: Los bajos recursos de Pedro no impidieron que completara su álbum del Mundial

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Pedro, de 8 años hizo su propio álbum de la Copa del Mundo con colores, papel y mucha pasión. El pequeño mexicano no contaba con recursos y decidió hacerlo él mismo.



Junto a la fiebre mundialista surge la vertiente de los coleccionistas, aquellas personas que gozan guardar recuerdos de la justa veraniega más trascendente del balompié.El elemento de mayor popularidad resulta sin lugar a dudas, el álbum oficial del evento con sus respectivas estampas de los jugadores convocados, y en ocasiones no convocado debido a los meses de anticipación de publicación, por cada uno de los 32 países participantes.No obstante uno de los cambios que repercutió en gran medida al gremio coleccionista fue el considerable aumento de los paquetes de las pegatinas.Dicho aspecto no fue límitante para Pedro, un niño mexicano de 8 años, que aún con los impedimentos por los escasos recursos de su familia sacó una conmovedora e ingeniosa solución para poder completar su propio álbum.Pedro tomó sus colores, dibujó a sus ídolos de su deporte favorito y coloreó una sonrisa no solo en su rostro, también en millones que hoy han conocido su entrañable historia gracias a las redes sociales.