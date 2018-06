FOTOS: Maradona pasó de la euforia a la tristeza, en juego vs Croacia

NIZHNY NOVGOROD, Rusia (GH)

Argentina se presentó ante Croacia con la oportunidad de sacar su primera victoria en el Mundial luego del cerrado empate vs Islandia; los rostros pamperos denotaban felicidad, para muestra como Diego Maradona vivía el inicio del partido.Con un error mayúsculo del arquero Caballero inició la debacle albiceleste. Diego también empezó a preocuparse.La brillante actuación fue redondeada con un par de goles más, en los que la zaga argentina no pudo hacer mucho para recibir dichas anotación. Para ese entonces Diego Armando se despedazo desconsolado.‘‘Messi tiene que levanter la voz en el grupo, regañarlos para bien, que sus palabras tengan repercusión en la cancha. Mientras Agüero tiene que moverse constantemente para ser una opción de pasa para Leo’’ culminó el ex astro pampero.