Vettel y Hamilton parejos en cima de F1

LE CASTELLET, Francia (AP)

Sólo un punto separa al alemán Sebastian Vettel del británico Lewis Hamilton en el liderato de la Fórmula Uno con vistas al Gran Premio de Francia.



El par de tetracampeones han intercambiado victorias y reveses en las primeras siete carreras de la temporada. Apenas uno toma ventaja en la disputa por el título y el otro le pisa los talones.



Vettel ganó las primeras dos pruebas para Ferrari pero Hamilton ganó con Mercedes en Azerbaiyán y España, para reforzar sus posibilidades de defender el título.



Sin embargo, cuando Hamilton parecía restablecer su dominio con Mercedes, Vettel consiguió una victoria en Montreal, sin jamás perder la punta, en la última ronda en una pista en la que Hamilton triunfó en seis ocasiones.



Para deleite de los aficionados, el australiano Daniel Ricciardo, con sus dos victorias este año con Red Bull, ha añadido sabor a la disputa del campeonato de la F1, que regresa a Francia después de una ausencia de 10 años.



“Ha sido una competición muy cerrada con las otras dos escuderías”, declaró Hamilton el jueves. “Prevemos que será lo mismo este fin de semana.



Confiamos en mejorar nuestra actuación respecto de las últimas semanas”.

El coche que cruce primero la línea de meta el domingo en el circuito Paul Ricard podría ampliar la diferencia en el liderato en las próximas semanas.



El Gran Premio de Francia será la primera de tres carreras consecutivas de fin de semana, lo cual no tiene precedentes.



Esto significa que los equipos tendrán menos tiempo para mejorar sus bólidos debido a la sucesión de competencias que incluyen Austria y Gran Bretaña.



“En general somos optimistas”, declaró Vettel. “Tres victorias en siete competencias no está mal. Hemos sido competitivos en todas las carreras y eso nos da bastante confianza”.



En teoría, Mercedes tendría una mejora en su motor para el Gran Premio de Canadá, pero sus ingenieros no lo lograron a tiempo y Hamilton terminó en un decepcionante quinto lugar.