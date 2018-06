Modric ''libera'' a Messi de cargas

NIZHNY NOVGOROD, Rusia(AP)

“Messi es un jugador increíble,pero no puede hacer todo solo” Luka Modric

Con otra noche triste para Messi y Argentina en medio de un planteo fallido y una falla garrafal del arquero Wilfredo Caballero, Croacia despachó el jueves 3-0 a Argentina, se clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial y dejó a la selección albiceleste al borde del abismo.Argentina ya no depende de sí misma ni puede quedar primera en el Grupo D. De hecho, la clasificación parece cada vez más lejana.Los medios se han empeñado en señalar como directo culpable al atacante del Barcelona Lionel Andrés Messi; no obstante una voz que no solamente en uno de sus más constantes contrincantes al desempeñarse en el Real Madrid, sino que fue nombrado el jugador del partido en la derrota albiceleste, Luka Modric salió a defender al ‘10’ adversario.‘‘Messi es un jugador increíble, pero no puede hacer todo solo’’Así se refirió el cerebro del juego croata a Lionel, mientras las críticas se crecen ante el liderazgo de goleo de Crisitiano Ronaldo comandando a la selección lusitana, debido a la clásica comparación.Sin embargo cabe resaltar que los cerrados encuentros y planteamientos han abierto la posibilidad a resultados que antes parecían impensados, y cómo la forma de jugar al futbol ha cambiado.