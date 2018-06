Andrés Guardado quiere ser parte de un cambio en la historia de México

(El Universal)

Andrés Guardado entiende el pesimismo que generó el resultado adverso del último partido previo al Mundial en la afición; sin embargo, confía en el que grupo al que pertenece, y sobre todo, sabe que han trabajado en una fórmula de la mano de Juan Carlos Osorio para cambiar el chip.



Desde tierras mundialistas, Andrés comparte la ilusión que le genera llegar a Rusia con un rol de líder dentro del Tricolor.

Tu cuarto Mundial, al que llegas con madurez y como líder del equipo, ¿cómo te sientes?



Cada Mundial ha sido muy diferente para mí y este es como si fuera el primero, tengo una ilusión grandísima en este Mundial, porque siento que tengo la gran oportunidad de ser parte del cambio en la historia para México.



¿Qué pasa por tu cabeza al saber que ahora eres capitán?

Ir como uno de los capitanes, en un papel de más protagonismo que los otros tres me tiene muy ilusionado para conseguir ese anhelado Mundial para México.



¿Cómo sientes el esquema de Juan Carlos Osorio? Porque es muy diferente al de todos los clubes donde has estado.

Sí, es muy diferente. En general sabemos lo que se ha dicho de él porque no es muy normal y más dentro de Selección que haya muchas rotaciones, que utilice jugadores en otras posiciones, pero al final a veces no quiero ofender a nadie, pero le dicen terco, pero a lo mejor los tercos son los que no entienden su forma de trabajo.



¿Cuál es el sentir del grupo respecto a esto?

Sabemos que en cualquier partido todo va a cambiar, y eso hace que todos estemos por el mismo camino y que estemos preparados, yo creo que él poco a poco ha ido modificando sus ideas, sin cambiar su ideología y sobre todo más en un Mundial, él sabe que aquí vienen los mejores.