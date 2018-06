Miguel Layún se suma a las protestas contra Trump

(El Universal)

Estas imágenes me entristecen, me duelen. No soy nadie para juzgar, ni tengo el poder de nada, solo quiero pedir POR FAVOR, a la gente que tiene la capacidad y poder de hablar, les SUPLICO, hagan algo, los niños no son responsables de lo que está pasando, que no sufran más. 🙏🏻 pic.twitter.com/2FjM8TfQFh — Miguel Layun (@Miguel_layun) 21 de junio de 2018

A través de sus redes sociales, Miguel Layún se sumó a las protestas por las medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de separar a los niños de sus padres para ser "procesados por ingresar al país ilegalmente".El mediocampista de la Selección Nacional posteó en Twitter la imagen del pequeño que llora encerrado en una de las jaulas en las que tienen a los niños cuyos padres son indocumentados."Estas imágenes me entristecen, me duelen. No soy nadie para juzgar, ni tengo el poder de nada, solo quiero pedir POR FAVOR, a la gente que tiene la capacidad y poder de hablar, les SUPLICO, hagan algo, los niños no son responsables de lo que está pasando, que no sufran más. ", posteó.Layún se sumó a artistas y otros líderes de opinión en estas protestas contra la medida que consideran un abuso.