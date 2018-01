Gisele Bündchen y Olivia Culpo felicitan a sus novios por ganar

(GH)

Después del gran triunfo de los New England Patriots esta noche, Gisele Bündchen saltó a las redes sociales para felicitar a su hombre principal, que juegan con los Pats, el equipo que ahora se dirige al Super Bowl a jugarse el 4 de febrero.Después del juego triunfal del equipo contra los Jaguares de Jacksonville, Gisele, que está casada con el mariscal de campo de los Pats, Tom Brady, publicó en su Instagram una radiante foto con su marido, junto con la leyenda, "¡Qué juego! ¡Felicidades! ¡Amor! ¡Muy feliz por ti y tus compañeros de equipo! #gopats ".La ex modelo brasileña también usó un gorro que decía "Equipo Brady".Mientras tanto, Olivia Culpo también usó sus redes para felicitar a su novio Danny Amendola, quien también se dirige al Super Bowl con Brady.La modelo emocionada publicó una foto encima de su novio con la leyenda: "So proud #Superbowl @Patriots".