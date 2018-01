"¿Papá, voy a estar bien?", pregunta jovencita tras accidente

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Apenas el jueves pasado, Samantha Jiménez celebró su cumpleaños número 20. Este sábado, durante el selectivo para el Grand Prix de Alemania, la clavadista veracruzana sufrió un aparatoso accidente que puso en alerta a los asistentes a la alberca olímpica Francisco Márquez.



¿Papá, voy a estar bien?, preguntó desconcertada Jiménez tras golpear su cabeza contra la plataforma y caer inconsciente a la fosa.



"Salté no sé cuántos metros desde las gradas cuando la vi caer, afortunadamente antes que yo unos jueces la auxiliaron; en cinco segundos ella estaba fuera del agua. Cuando la trasladaron al hospital le dije que todo estaba bien, yo debo ser fuerte por ella. Fue algo impactante", explicó Juan Jiménez, su progenitor.



El accidente se suscitó cuando Samantha se disponía a realizar un clavado de tres y media vueltas al frente; al momento del giro, la saltarina se golpeó en la cabeza con la plataforma por lo que perdió el conocimiento.



El diagnóstico inmediato fue trastorno craneoencefálico leve.



"Cuando la valoró el neurólogo, yo estaba presente, y dijo que en la tomografía no salía nada malo. Le preguntaron qué había desayunado y dijo acertadamente que huevos con jamón y café. También le valoró las cervicales y las extremidades. Está un poco asustada pero ya mejor".



Como consecuencia del golpe, Samantha recibió ocho puntadas y estará en observación las próximas horas antes de ser dada de alta.



Su recuperación será de al menos tres semanas, tiempo en el que no podrá realizar ninguna actividad.



"Vamos a ver qué decide hacer en cuanto se sienta bien, lo importante ahora es su salud. Ella es fuerte, es guerrera, yo sé que saldrá adelante".



Autoridades deportivas y atletas mostraron su preocupación por la salud de la veracruzana; Alfredo Castillo, titular de la Conade, ofreció pagar los gastos médicos de la deportista e incluso recibió una llamada del gobernador de su estado.



"Lo que sucedió fue un accidente, son gajes del oficio. Aquí estamos su mamá y yo para cuidarla".



Actualmente, Samantha entrena en Canadá con Arturo Miranda y comparte la fosa con Meaghan Benfeito y Jennifer Abbel, dos destacadas saltarinas del país de la hoja de maple.



"Ella estaba en Tucson, Estados Unidos, donde le ofrecieron una beca. Cuando regresó el Mundial de Budapest surgió algo imprevisto y me dijo que quería irse a preparar a Montreal y desde entonces ella vive en Canadá", finalizó.



Cuatro a Rostock. Gabriela Agúndez y Viviana del Ángel en la plataforma de 10 metros femenil junto con Jahir Ocampo y Rodrigo Diego, en el trampolín de 3 metros varonil, fueron los primeros clavadistas clasificados al Grand Prix de Clavados que se llevará a cabo en Rostock, Alemania, del 23 al 25 de febrero.



En la Alberca Olímpica "Francisco Márquez" se dieron cita 40 clavadistas para abrir la temporada con el primer selectivo a justas internacionales, obteniendo su lugar los dos mejores de cada prueba.