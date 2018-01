Cobrarán cuentas pendientes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con buena racha y goleador, así llega Pumas para enfrentar este domingo el clásico capitalino contra el América, equipo que ha dominado a los felinos en los últimos años.



Aunque parece que esta vez no la tendrá sencilla ante la ofensiva encabezada por el artillero chileno Nicolás Castillo.



El chileno ha tenido un arranque demoledor con sendos dobletes en las primeras jornadas y junto al argentino Matías Alustiza han hecho añicos a las defensas de Pachuca y Atlas, por lo que toca el turno a una renovada zaga amarilla.



Bajo el mando de David Patiño, los felinos lucen más sólidos que en torneos anteriores; en la zaga, el español Alejandro Arribas ha tenido una buena presentación, dotando de seguridad y experiencia en una defensa que también cuenta con el regreso de Luis Fuentes.



Marcelo Díaz comanda la media cancha puma, el ex mundialista chileno ha formado una buena mancuerna con David Cabrera, lo que les permite a Jesús Gallardo y Mauro Formica mayor libertad para acechar el área rival.



COMO EN SU NIDO



Con la mira en los universitarios que ocupan la cima del Clausura 2018, el América llega en la quinta posición general con cuatro puntos, tras no poder mantener la ventaja que tuvo ante Pachuca en dos ocasiones, el pasado sábado en el estadio Azteca.



El equipo de Miguel Herrera no ha alcanzado la plenitud, así que le urge el debut de sus refuerzos Andrés Ibargüen y Jérémy Ménez, para que al menos anímicamente encuentran un revulsivo que los acerque a tener un mejor rendimiento.



El duelo capitalino se ha jugado 51 veces en torneos cortos. El saldo de esos partidos se encuentra a favor del América, pues ha ganado en 21 ocasiones, empatado en 16 y perdido en 14. En los últimos 10 partidos, sólo dos han terminado en empate.