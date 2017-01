Liga francesa investiga racismo contra Balotelli

PARÍS, Francia(AP)

La liga francesa de fútbol investigará las denuncias de Mario Balotelli de que los hinchas de Bastia lo insultaron imitando gritos de mono durante un partido el viernes por la noche.



En un breve comunicado, la liga dijo el sábado que “condena todos los incidentes” que ocurrieron.



Antes del partido, el autobús de Niza fue atacado con piedras mientras llegaba al estadio.



El comité disciplinario de la liga analizará los incidentes cuando se reúna el jueves, y una vez reciba más información de las autoridades y de ambos clubes.



Balotelli publicó mensajes el sábado en sus cuentas de Instagram y Twitter, describiendo los insultos que escuchó durante el empate 1-1 en el estadio Armand Cesari en Córcega.



El delantero italiano del Niza se quejó de que la liga francesa no actuó con la rapidez necesaria.



“¿Es normal que los hinchas del Bastia imiten sonidos de mono y griten ‘uh, uh, uh’ durante todo el partido y que nadie de la 'comisión disciplinaria' diga nada?”, escribió Balotelli.



“¿Acaso el racismo es legal en Francia? ¿O solo en Bastia? El fútbol es un deporte increíble, pero esos hinchas de Bastia lo convierten en algo deplorable”.



Balotelli, de 26 años e hijo de migrantes ghaneses en Italia, concluyó su mensaje escribiendo en francés que lo que sucedió fue “une vrai honte”, o sea, una desgracia total.



La cuenta oficial de Twitter del Niza compartió el mensaje de Balotelli. En su página oficial, el club de la Riviera francesa respaldó al ariete.



“Niza, al que ya le habían lanzado piedras en el autobús antes del partido, está indignado por lo que sucedió a sus jugadores el viernes por la noche, y especialmente a Mario Balotelli”, señaló en un comunicado.



Bastia no respondió de inmediato a un correo de The Associated Press.



Balotelli llegó a Niza en agosto y suma ocho goles en 10 partidos por la liga, para ayudar al equipo a trepar a la cima de la liga francesa.



El delantero ha sido blanco de insultos racistas en otros momentos en su carrera, sobre todo cuando jugaba en Italia.