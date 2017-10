Rumbo al trono

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Emocionado y orgulloso de estar nominado a pertenecer al Salón de la Fama de Boxeo en Canastota, Nueva York, con la clase 2018 dijo sentirse el ex campeón mundial de boxeo Erik "Terrible" Morales en su visita a EL IMPARCIAL.



El originario de Tijuana y siete veces campeón mundial en cuatro diferentes categorías fue nominado para inmortalizar su nombre en el Salón de la Fama de más prestigio en el boxeo.



"Me encantaría mucho pertenecer al Salón de la Fama en mi primera nominación, creo que es el reconocimiento al esfuerzo que hicimos al largo de mi carrera. Al final del día ganar un título mundial es de momento, y el Salón de la Fama significa todo lo que hiciste en la carrera completa", comentó.



La manera de seleccionar a los pertenecientes al Salón de la Fama año con año depende de las votaciones de alrededor de 450 periodistas de boxeo reconocidos a nivel mundial.



"Hay muchas probabilidades de entrar el próximo año, son muchos las personas que tienen que votar, pero confío en que podré pertenecer a ese grupo, las probabilidades son muy altas", agregó.



Una de la rivalidades más grandes que han quedado en la historia del boxeo fue la de "El Terrible" y el capitalino Marco Antonio Barrera, quienes se enfrentaron en tres ocasiones, de las cuales el tijuanense consiguió un triunfo.



Hoy en día, por circunstancias de trabajo han coincidido más y Morales asegura que se hicieron buenos amigos a pesar de las diferencias del pasado.



"Tuvimos un acercamiento por cuestiones de trabajo en donde empezamos a convivir, fuimos a comer o a cenar en ocasiones y empezamos a llevarnos bien y nunca platicamos de boxeo ni de nuestras peleas, ya le dimos vuelta a esa hoja".



Morales Elvira se convirtió en el primer mexicano en derrotar a la estrella filipina Manny Pacquiao, lo hizo un 3 de septiembre del 2005 por decisión unánime en Las Vegas, Nevada.



"Venía de pelear la tercera con Barrera y yo pedí a Pacquiao, me decían que no iba a querer pelear conmigo pero insistí, lo convencieron y se hizo. Me entrené muy bien, supe llevar la pelea y le dejé muy claro quién iba a mandar arriba del ring y se lo demostré".



"En el último round de la pelea cambié mi guardia a zurda porque quería demostrar que también sabía boxear de esa manera, creo que marcó algo importante porque mucha gente se acuerda de ese round, se preguntan por qué, pero yo les digo que no pregunten y nomás lo disfruten".



La última pelea del originario de Tijuana como boxeador profesional la hizo 20 de octubre del 2012 cuando perdió ante el puertorriqueño Danny García, en este combate estaban en juego los Campeonato Mundiales Superligero de la AMB y CMB.



"Después de que peleé con García iba a pelear con el ‘Maromerito’ y una noche antes de dormir comencé a analizar y me di cuenta que no estaba teniendo los resultados que quería, me puse a platicar con mi esposa y decidí que ya no tenía por qué seguir, al siguiente día abandoné al campamento".



"Ahora de retirado estoy completamente feliz, me doy cuenta de muchas cosas que como boxeador no veía, yo vivía en un mundo completamente aislado, estar en la vida diaria es de mi admiración para toda la gente que sale a trabajar, estar al día al día, atención a los hijos, etc.", finalizó.