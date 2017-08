Tras honrar a víctimas de atentados, Barcelona gana

BARCELONA, España(AP )

En una jornada en que se rindió un homenaje a las víctimas de los atentados de esta semana en España, Barcelona comenzó su participación en la temporada de la Liga venciendo el domingo 2-0 al Real Betis.



En vez de mostrar sus respectivos apellidos en los dorsales, los jugadores llevaban impresa la palabra “Barcelona”. Abundaron en el Camp Nou letreros que decían en catalán “todos somos Barcelona”.



Ese mismo mensaje se mostró en las pantallas gigantes del estadio.



Un emotivo minuto de silencio se guardó antes del partido, mientras sonaba la música del chelista catalán Pau Casals.



Poco antes de que se cumpliera el minuto, más de 55 mil fanáticos comenzaron a aplaudir y a corear “no tinc por” (no tengo miedo), cántico que se ha convertido en símbolo de la reacción de la gente a los ataques que dejaron 14 muertos y más de 120 heridos en Barcelona y en el cercano balneario de Cambrils.



Se implementaron medidas estrictas de seguridad en el Camp Nou.

Antes de todos los demás encuentros de la primera fecha de la Liga se guardó también un minuto de silencio.



Ya sin el brasileño Neymar, quien emigró al París Saint Germain, y sin el uruguayo Luis Suárez, lesionado, el Barsa encontró sin embargo la manera de comenzar la campaña con un triunfo, tras derrotas consecutivas ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España.



“Hemos perdido profundidad con la pérdida de Neymar y necesitamos buscarla”, reconoció el entrenador Ernesto Valverde, quien dirigió su primer encuentro de liga con el Barsa. “Independientemente de eso, la clave es estar juntos en ataque y en defensa”.



Los locales anotaron dos veces en un tramo de tres minutos, poco antes de que concluyera el primer tiempo. El zaguero Alin Tosca abrió el marcador al anotar en su propia puerta y Sergi Roberto marcó el 2-0 con un disparo a boca de gol.



Ambos tantos llegaron después de jugadas que generó Gerard Deulofeu, uno de los futbolistas que buscarán ocupar el sitio de Neymar, por quien el PSG pagó una cifra sin precedente para que rescindiera su contrato con el conjunto “blaugrana”.



El argentino Lionel Messi lució dinámico pero no pudo anotar su gol número 350 en la Liga. En tres ocasiones estrelló balones en los palos.



En otro cotejo dominical, Athletic de Bilbao no pasó del 0-0 ante el visitante Getafe.



Real Madrid, campeón defensor de la Liga y de Europa, se medía más tarde a Deportivo La Coruña.