Lupita se reta a vencer a chinas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Quienes han tenido la fortuna de conocerla saben que, ante todo, Lupita González derrocha humildad, serenidad, y bajo ningún motivo se permite conformarse, sin importar el logro que la tenga con los reflectores encima.



Para ella no hay máximos, no hay únicos, no hay últimos; Lupita es una fiel creyente en ella misma, tan es así que reconoce sin problema alguno sus defectos y yerros, esos son precisamente los que no la dejan bajar la guardia, porque para ella ir de un objetivo a otro es ley de vida.



Justo un año después de que nos hiciera ilusionarnos con la plata conseguida en los Juegos Olímpicos de Río 2016, la marchista tocó nuevamente la gloria de plata, pero ahora en el Mundial de Atletismo que se llevó a cabo en Londres.



Fue una presea histórica en los 20 kilómetros, así como la que nos regaló en Brasil, pero ni eso la tiene satisfecha. Lupita siempre va por más.



A su regreso, fue recibida como auténtica heroína, al son del mariachi y con el calor propio de quienes aplauden su compromiso con México. Su mentalidad es totalmente ganadora, no en vano ya advirtió que buscará la revancha contra las chinas, quienes le han arrebatado el oro.



—¿Cómo te sientes después de tu actuación en el Mundial de Atletismo?



—Imagínate, me siento feliz de poder darle al país este triunfo. Siento una gran alegría, creo que con lo que he venido haciendo siento que he trabajado bien, pero como siempre lo digo, creo que aún puedo mejorar más.



—Eres una consentida de la afición mexicana. A pesar de que no hablamos de un deporte tan popular como el futbol, has logrado ganarte el respeto y cariño de todos…



—Sí, a veces es duro, pero no me queda más que agradecerles que se hayan tomado el tiempo de levantarse para verme. Sé que el domingo que competí era muy temprano; yo le había dicho a varios que estuvieran ahí, conmigo, y me dijeron que sí.



— Eres una mujer que nunca se conforma, en cada entrevista que das reflejas las ganas por conseguir mejores resultados…



—Así es, lo dije el año pasado y también ahora, voy a seguir dando lo mejor de Lupita González para que se sigan sintiendo orgullosos.