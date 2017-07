Posponen Copa Mundial de Tenis al menos por un año

LONDRES, Inglaterra(AP )

La Federación Internacional de Tenis pospondrá otro año su propuesta de celebrar una final de la Copa Mundial de ese deporte.



El mes pasado, la Federación anunció que quería combinar las finales de la Copa Davis y la Copa Federación del próximo año en un solo evento, para dar un mayor realce a las dos competencias de selecciones nacionales. Pero el jueves, el organismo informó que no convocará a una votación sobre el tema durante su reunión anual a realizarse el mes entrante en Vietnam.



Otras propuestas, como reducir los partidos de hombres a tres sets y la posibilidad de no realizar el último encuentro de una serie ya decidida, se someterán a la ratificación de las naciones miembro durante la reunión del 4 de agosto en Ciudad Ho Chi Minh.



“Prometimos cambios y ya estamos presentando cambios con una serie de importantes reformas”, dijo el presidente de la Federación, David Haggerty, en un comunicado. “Tomar otro año para generar un consenso sobre las finales de la Copa Mundial de Tenis nos permitirá formular una recomendación aún más sólida ante la reunión anual general”.



El mes pasado, la Federación anunció que quería organizar la Copa Mundial de Tenis a partir de noviembre de 2018 en Ginebra. La ciudad suiza albergaría el evento durante tres años en la arena Palexpo, para 18 mil espectadores.



En ese momento, el organismo indicó que había anunciado con antelación la ciudad sede en un esfuerzo por apegarse al exitoso modelo que utiliza el Super Bowl y la final de la Liga de Campeones.



Pero ese plan fue suspendido temporalmente mientras que el órgano rector intenta persuadir a sus miembros votantes.



“Esta decisión demuestra que no actuamos de forma unilateral”, comentó Haggerty. “Estamos trabajando con todos los interesados por encontrar la mejor solución para el tenis”.



Haggerty también anunció la creación de un grupo de trabajo enfocado en las finales de la Copa Mundial de Tenis. Se designó como copresidentes a Katrina Adams y Bernard Giudicelli, miembros del consejo.



“Las finales de la Copa Mundial de Tenis generarán un considerable ingreso adicional para reinvertirlo en el deporte a través de las naciones miembro de la Federación”, recalcó Haggerty. “La inversión en el desarrollo de la próxima generación sigue siendo la prioridad de la Federación y sus asociaciones nacionales”.