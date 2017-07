Cruz Azul visita a Tijuana en arranque del Apertura

(AP )

Previa del partido por la jornada 1 del Apertura 2017. 🔍 🆚 #AzulXTi 🔵 pic.twitter.com/tIi2VfYtw0 — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 20 de julio de 2017

Reforzado con la llegada del delantero chileno Felipe Mora, Cruz Azul comenzará un torneo más con la ilusión de romper una larga sequía sin títulos con una complicada visita a Tijuana el viernes por la noche, en uno de los dos partidos con los que se pone en marcha el Apertura del futbol mexicano.La "Máquina", uno de los cuatro equipos más populares del País, acumula tres años sin clasificarse a la Liguilla y no es campeón de liga desde el torneo Invierno de 1997."Sé que llego a uno de los grandes de México y debo hacer las cosas bien", dijo Mora, quien fue el máximo goleador del pasado torneo Clausura de Chile con Universidad de Chile. "Estoy con mucha expectativa por hacer las cosas bien, vengo a aportar mi granito de arena para este equipo".Además de Mora, Cruz Azul fichó al volante español Édgar Méndez, quien la temporada pasada jugó para el Alavés de España.El resto del plantel es básicamente el mismo que la temporada pasada se quedó en la orilla de la clasificación a la liguilla, dirigidos por el español Paco Jémez.Los celestes visitan a un recargado Tijuana que ahora es dirigido por el argentino Eduardo Coudet y se reforzó con el fichaje de los argentinos Alejandro Donatti (Flamengo) y Gustavo Bou (Racing), quien marcó 10 goles en 22 partidos la temporada pasada.Coudet reemplaza en el cargo a Miguel Herrera, quien regresará a dirigir a un América que, por primera vez en 10 torneos, se quedó fuera de una Liguilla en el Clausura pasado.El "Piojo" Herrera, quien dirigió a México en el Mundial de Brasil 2014, trajo consigo de los "Xolos" al volante argentino Guido Rodríguez, quien fue elegido al equipo ideal de la liga en los últimos dos torneos.Los dos se presentarán el sábado cuando las Águilas enfrenten al Querétaro en el estadio Azteca."Estoy con la misma ilusión de siempre, después de salir de aquí para apoyar un proyecto de selección me siento renovado", dijo Herrera. "Este equipo tiene que jugar como me gusta y como le gusta a la gente para dar los resultados que nos exigen y para dejar atrás a Chivas como el más ganador de México".Chivas, que el torneo pasado se coronó al vencer a Tigres, suma 12 títulos de liga y empató al América como los equipos más laureados del País.El Guadalajara no contará con varios jugadores que están con la selección de México en la Copa de Oro cuando reciba al Toluca el sábado por la noche.El Guadalajara tiene a cuatro jugadores convocados en la Copa de Oro y tiene fuera por lesión a Alan Pulido, Oswaldo Alanís y José Juan Vázquez, entre otros.“Estas Chivas están con algunos jugadores en la selección y con algunos lesionados que se están recuperando, pero queremos seguir siendo protagonistas”, afirmó el entrenador Matías Almeyda.El domingo, Pumas intentará comenzar con el pie derecho cuando reciba a Pachuca, uno de los equipos que más invirtió en fichajes para este torneo.Los universitarios, que se quedaron fuera de la liguilla el torneo pasado, se reforzaron con el volante Néstor Calderón y con el delantero argentino Mauro Formica, quien arriba procedente de Newell´s Old Boys."Yo vengo a aportar para que Pumas esté en la liguilla y para que pelee por un campeonato", afirmó Calderón. "Tenemos un equipo equilibrado, con el poco tiempo que llevo acá veo que hay buen grupo, así que trabajando bien se pueden hacer grandes cosas".Pachuca fichó al japonés Keisuke Honda y a los chilenos Edson Puch y Angelo Sagal, aunque perdió al delantero Hirving Lozano (PSV Eindhoven).En otros encuentros: Morelia-Monterrey, Lobos-Santos, Tigres-Puebla, León-Atlas y Veracruz-Necaxa.