Marco Fabián no considera los gritos sean ''homofóbicos"

Varios jugadores de la Selección de México han expresado su petición hacia los aficionados para que eviten realizar el famoso grito en los estadios.



Uno en particular señaló que el grito no era homofóbico, pero incitaba a erradicarlo. Se trata del mediocampista del Eintracht Frankfurt, Marco Fabián de la Mora, quien publicó:



"Si, sabemos que no es un grito homofóbico ni despectivo, que no pretende ofender y que es parte de la carrilla y folclor mexicano. También sé que cuando los mexicanos nos proponemos algo, lo logramos y sé que la afición mexicana en Rusia se abstendrá de ese grito, ¿cierto?".



Rápidamente comenzaron las críticas hacia el jugador, a quien ya le han comentado su publicación más de 300 veces.



El Tricolor recibió una nueva multa por parte de la FIFA debido a que apareció el grito en el Estadio Luzhnikí en encuentro entre México y Alemania en Rusia 2018.