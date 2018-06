Omar Mendoza, cien por ciento Xolo

MAZATLÁN, Sinaloa(GH)

Este verano Omar Mendoza recibió la noticia después que el Club Tijuana hizo valer el fichaje en el régimen de transferencias del futbol mexicano.



"Ya habíamos hablado un poco terminando el torneo, no sabía mucho hasta que entre clubes empezaron a negociar, me hablan y me dicen que lo lograron, así me entero que quedo cien por ciento xolo", comentó el lateral derecho durante la pretemporada que realiza el cuadro fronterizo en el Puerto.



La familia de Omar fue la primera en saber que se quedaría en Tijuana. "Para mi es una ciudad muy padre, la pasé muy bien, para mi fue un cambio radical porque en la Ciudad de México vives un estrés a diario con el tráfico, muchas cosas, llegas a una Ciudad como Tijuana que no sufres tanto el tráfico, y en esta etapa de vivir en Tijuana y vivir más tranquilo me gustó bastante", dijo.



El trabajo de Mendoza a lo largo del torneo aportó para que el Club Tijuana consiguiera ser la mejor defensiva del campeonato, además de haber logrado el récord de 516 minutos sin recibir gol, el mejor registro en un arranque de la LIGA MX.



"Se nos da tener ese récord, aún así ahora queda exigirnos más para poder lograr más, de ahí no podemos bajar, la idea es continuar con la mejor defensiva, espero podamos batir un récord, dejamos la vara alta para el siguiente torneo, las expectativas son altas", señaló.



En la Pretemporada se incorporaron dos refuerzos defensivos en el caso de Julián Velázquez y Luis Fuentes, el primero compañero de Mendoza en Cruz Azul hace un par de temporadas.



"Con Velázquez en Cruz Azul tuvimos la oportunidad de jugar, es un defensa respetable, él va aportar, también Luis que viene de Pumas con experiencia y también va ayudar bastante, el ser una defensa con bastante experiencia nos va a dar esa parte defensiva", dijo.



Finalmente, Mendoza envío un mensaje a la afición, la cual le reconoce el esfuerzo muy cerca por la banda derecha en el Estadio Caliente. "Acá estamos en Mazatlán, preparándonos para lo que viene, queremos darle buenas cuentas, el torneo pasado llegamos a Semifinal, queríamos llegar más alto, pero estamos dispuestos a entregarnos y a darlo todo por Xolos partido a partido para poder lograr grandes cosas", concluyó.