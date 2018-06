Este es el mensaje que transmite Juan Carlos Osorio en su camiseta

(El Universal)

"Coraje moral para jugar"... "Coraje físico para competir"... El mensaje de Juan Carlos Osorio escrito en su camiseta es claro y contundente.



Hoy más que nunca la Selección Nacional en debe de tener una gran moral, hoy más que nunca se deben de tener los pies en el suelo para no volarse...



Y, también deben de trabajar incansablemente para estar a tope en el nivel físico para hacerle frente a los dos siguientes dos rivales.

La camiseta del técnico nacional no manda mensaje a la prensa, pero le gusta que se lea, ahora más que nunca la alemana y coreana, que han visitado el campamento mexicano en Dynamo Novogorks. El colombiano camina entre todos, los mexicanos entienden su ritual, los extranjeros no, que preguntan el porqué no trae el uniforme oficial, el porqué de la cita...



Se les explica pero se van con las mismas dudas.

Mientras la práctica ha comenzado. No hay lesionados, algunos con algo de gripa, pero nada que les impida practicar. Aún hay incertidumbre, qué se sacará de la manga el nuevo genio como lo califican sus defensores... Para algunos tocar el cuadro titular sería una locura, para otros Osorio no cambiará su filosofía y habrá rotaciones para el juego contra Corea.

México trabaja en medio de espías y con expectativas muy altas a su alrededor.

Mientras tanto, nos quedamos con la frase del día: "Coraje moral para ganar"... "Coraje físico para competir"...