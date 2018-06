Localizan a mexicano desaparecido en Rusia

(El Universal)

Francisco Javier Mata Sánchez, el ciudadano mexicano que había sido reportado como extraviado hace dos días, ya fue localizado.



La Embajada de México en Rusia confirmó la aparición del aficionado al que sus compañeros de viaje habían reportado como desaparecido en compañía de una mujer rusa.



"Apareció hoy", confirmó Nayeli Ceceña, vocera de la embajada. "Desde que nos enteramos del caso le dimos seguimiento y con ayuda de las autoridades locales se dio con él. Ya fue personal de la embajada a visitarlo, está bien de salud, dijo que no había ningún problema".



No hubo denuncia, ni reporte de algún secuestro, "no, y lo demás que haya sucedido es cuestión personal. Lo importante es que está bien, con su gente, se ha comunicado a su casa y parece que no habrá ningún problema, seguirá con su viaje" indicó la vocera.



Tres detenidos

Asimismo, Ceceña confirmó que hay tres ciudadanos mexicanos detenidos en Moscú por robo... "nos hemos enterado del caso y nos aseguramos que tengan toda la ayuda y asistencia posible. Estamos en permanente contacto con todos los actos que se nos han reportado".



Sin reporte

Han existido otros reportes acerca de mala conducta de gente de México, como ha sido el tirarse de un farol, agredir a un anciano en silla de ruedas o faltarle al respeto a la bandera de Alemania. "No hemos tenido denuncias o información oficial acerca de estos actos, sólo conminamos a que se respeten las reglas el país y que sigan disfrutando su estancia".