Preocupa en Argentina la depresión de Lionel Messi

NIHZNY NOGOROD, Rusia (AP)

La orden del día en la selección de Argentina es aliviar la pesada carga que siente Lionel Messi tras marrar un penal ante Islandia.



Messi siente que esa falla suya le costó dos puntos a Argentina, que igualó 1-1 con los islandeses y quedó en situación comprometida, obligada a ganarle este jueves a Croacia para conservar buenas posibilidades de avanzar en la Copa Mundial.



“Me siento responsable”, declaró el astro del Barcelona después de ese partido del Grupo D, que completa Nigeria.



“Lío se quiere hacer responsable de algo que no le corresponde”, sostuvo el técnico de Argentina Jorge Sampaoli en una conferencia de prensa este miércoles. “Tenemos un equipo de 40 personas”, agregó, aludiendo a jugadores, técnicos y personal de apoyo.



“Es imposible que un solo jugador sea responsable” cuando las cosas no salen, manifestó.



Sampaoli afirmó que hay que encontrar la forma de aliviar la tarea de Messi, que está siempre muy solo y tuvo que ponerse el equipo al hombro en las eliminatorias.



El objetivo es que Messi “no esté tan rodeado” de rivales y si lo marcan dos o tres, “que el resto sepa aprovechar los espacios” que se crearon.



Sampaoli dio a entender que planea cambios de estrategia, ya que Croacia no es lo mismo que Islandia, y de jugadores.



En medios argentinos se da por descontado que ingresarán Gabriel Mercado, Marcos Acuña y Cristian Pavón en lugar de Marcos Rojo, Lucas Biglia y Ángel Di María. Otra posible variante sería la presencia de Enzo Pérez por Maximiliano Meza para acompañar a Javier Mascherano como volantes de contención.



La incorporación de Pavón, prometedor delantero de Boca Juniors, junto a Sergio Agüero en el ataque tiene por fin distraer marcas y que Messi tenga un poco más de libertad.



“Tiene un potencial enorme”, dijo Sampaoli al hablar de Pavón. Puede ser un “revulsivo”.



Argentina mejoró con el ingreso de Pavón en el segundo tiempo ante Islandia.

“Es un jugador al que le tenemos mucha consideración, pero con pocos partidos en la selección, por lo que no podemos darle demasiada responsabilidad”, manifestó.



Sin entrar en detalles, Sampaoli dijo que esperaba que el “cambio de sistema que nos dé la oportunidad de sorprender a un equipo que va a jugar muy tranquilo y que contragolpea rápido”. En su debut Croacia doblegó 2-0 a Nigeria y un empate le permitiría colocar un pie en la siguiente fase.



Destacó que quiere “un equipo más elástico” que el del primer encuentro, pero que tampoco puede hacer demasiadas innovaciones porque no hay tiempo y no desea exponerse a que “la esquematización tape el talento” de sus jugadores.