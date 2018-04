Roban trofeo de la Europa League en México

(El Universal)

#PGJEInforma Que a través de elementos de la @AIC_Guanajuato es recuperada la copa @EuropaLeague tras recibir la denuncia que había sido robada del vehículo que la trasladaba posterior a un evento en @municipio_leon. pic.twitter.com/TF8sKjVRAe — PGJE (@PGJEGUANAJUATO) 20 de abril de 2018

El patrocinador de evento que presentó el trofeo de la Europa League olvidó solicitar apoyo de escolta y resguardo a las autoridades municipales.El trofeo de uno de los torneos de clubes más importantes del mundo, el segundo de importancia en la UEFA, sólo por detrás de la Champions, estuvo en León, Guanajuato este miércoles.Una empresa de paquetería organizó un evento privado para presentarla con sus empleados y algunos aficionados seleccionados por dicha empresa.El 18 de este mes poco antes de las 18:00 horas en la Ex Hacienda Cruz de Cantera, ubicada en el Malecón del Río de los Gómez, No. 760, fue exhibido el trofeo. Después de un par de horas terminó el evento.El robo del trofeo fue hecho a una unidad de la empresa de paquetería. Así mismo se ha podido corroborar que nunca fue solicitado apoyo de resguardo o escolta a las autoridades.De acuerdo a un reporte preliminar, extra oficial, la denuncia del robo del trofeo de la Europa League fue realizado el día jueves 19 de abril, sobre las 7PM.La PGJE informó sobre las 9:00 horas del día de hoy a través de su cuenta oficial de Twitter que el trofeo había sido recuperado:Hasta el momento tanto la empresa de paquetería como las autoridades municipales no han dado mayor información sobre el modo en que fue robada y recuperada. Tampoco se sabe si hubo detenidos, ni mucho menos detalles del operativo y lugar donde fue recuperada la copa.