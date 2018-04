Federación de gimnasia llega a acuerdo sobre demanda

INDIANAPOLIS(AP )

La Federación de Gimnasia de Estados Unidos alcanzó un acuerdo confidencial en una demanda en Georgia que desató una investigación periodística sobre las prácticas de la organización para reportar abuso sexual de menores.



Una ex gimnasta presentó la demanda contra USA Gymnastics en el 2013. La demanda dijo que la federación recibió al menos cuatro advertencias sobre un entrenador que la filmó en varias etapas de desvestida.



Documentos en la corte muestra que un juez en el condado Effingham, en Georgia, desestimó la demanda el 12 de abril. El abogado de la gimnasta dijo que USA Gymnastics no admite culpabilidad ni responsabilidad en el arreglo.



Ambas partes declinaron comentar sobre los términos.



La demanda desató la investigación del periódico The Indianapolis sobre la federación, que expuso los abusos sexuales por Larry Nassar, el ex médico de la Universidad Estatal de Michigan ahora en prisión por diversos cargos.