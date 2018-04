Nada fácil para el anfitrión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con un juego inaugural que para muchos no luce espectacular, y con un favorito claro en la figura de Uruguay, el grupo A de la Copa del Mundo será una prueba dura para los anfitriones.



Rusia, que en las últimas justas ha sido un participante más sin mucho futbol, tratará de quedar bien ante su gente, pero en el papel tendrá como principal rival a Egipto, encabezado por Mohamed Salah.



Según su última convocatoria para la fecha FIFA de hace algunas semanas, los rusos tendrán una lista de 23 conformada por solo jugadores de su liga local, donde nombres como Igor Akinfev, Aleksandr Kokorin y Fiodor Smolov son los que sobresalen.



Por mucho, la escuadra con más historia en este sector es la charrúa, que con dos cetros en sus vitrinas buscarán una presentación que por lo menos deje el mismo buen sabor de boca que dejó la que tuvieron en Sudáfrica 2010.



La dupla compuesta por Luis Suárez y Edinson Cavani, dos de los mejores delanteros del futbol mundial, será la que tenga la mayor responsabilidad de lo que pase con su escuadra, además de experimentados como Diego Godín, Christian Stuani y Carlos Sánchez.



Otro de los puntos fuertes de los uruguayos es la voz autorizada que tienen en la banca con Óscar Tabárez, quien tendrá su tercer Mundial al mando de la escuadra celeste.



Aunque la historia de Egipto en el mundo del futbol no es muy grande, la esperanza de avanzar a la siguiente etapa recae completamente en Mohamed Salah, jugador que probablemente llegará como el máximo anotador de la temporada 2017-2018 del futbol europeo.



Los faraones rompieron una racha de 28 años sin clasificarse a esta justa, esto con jugadores como Mohamed Eleny, del Arsenal de Inglaterra, además de Ahmed El Mohamedy, del Aston Villa.



Tras ausentarse de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, Arabia Saudita regresa al certamen, ahora con la mente puesta en volver a estar en fase de eliminación directa tras no hacerlo desde Estados Unidos 1994.