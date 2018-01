Xolos empata sin goles ante Rayados

TIJUANA, Baja California(GH)

El Club Tijuana y Rayados de Monterrey igualaron sin anotaciones en el duelo correspondiente a la Jornada 3 de la LIGA MX-Clausura 2018 que se disputó esta noche en la cancha del Estadio BBVA.



Al 77’ el árbitro señaló la pena máxima por falta de Damián Pérez sobre Avilés Hurtado. El mismo Hurtado cobró el penal pero erró en su disparo y el balón pasó por un costado del arco defendido por Gibran Lajud.



En la recta final del encuentro, los Xoloitzcuintles estuvieron cerca de abrir el marcador luego de Ignacio Malcorra filtrara para Juan Lucero, quien sacó un tiro que se fue desviado (82’). Los Rojinegros siguieron insistiendo pero no pudieron concretar, por lo que el encuentro concluyó 0-0



El Conjunto Fronterizo estará de vuelta en la Frontera para preparar su siguiente compromiso en el que recibirán a los Camoteros del Puebla el próximo viernes 26 de enero en el Estadio Caliente (19:00 hrs Pacífico)



ALINEACIONES:



RAYADOS: 22 Juan Carrizo (P), 15 José Basanta (C), 3 César Montes, 11 Leonel Vangioni, 33 Stefan Medina, 14 Alfonso González, 16 Celso Ortíz, 25 Jonathan González (62’ Jonathan Urretaviscaya), 7 Rogelio Funes Mori, 8 Dorlan Pabón, 18 Avilés Hurtado DT Antonio Mohamed



CLUB TIJUANA: 25 Gibran Lajud (P), 12 Pablo Aguilar (C), 6 Juan Carlos Valenzuela, 15 Damián Pérez, 16 Michael Orozco (52’ Omar Mendoza), 5 Damián Musto, 10 Ignacio Malcorra, 24 Luis Chávez, 8 José Ignacio Rivero (78’ Alejandro Guido), 18 Juan Iturbe (65’ Miller Bolaños), 9 Juan Lucero DT Diego Cocca



AMONESTADOS: César Montes (11’), Avilés Hurtado (41’), Luis Chávez (44’), Omar Mendoza (65’), Pablo Aguilar (66’), Damián Musto (69’), Damián Pérez (73’), Ignacio Malcorra (77’)