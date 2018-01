No hay talento mexicano para la LNBP: Sergio Ganem

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), Sergio Ganem, afirmó que en México, no hay suficiente talento para competir en el profesionalismo.



Ganem y el equipo de la LNBP ofrecieron una visita guiada a los medios por sus instalaciones de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde se lleva a cabo el inicio de la Liga de las Américas 2018.



Posterior al recorrido, declaró que del pasado Draft de 2017, el 80% de los jóvenes seleccionados terminaron siendo cortados por los equipos debido a su "falta de nivel".



"Ese es el problema con el talento mexicano, que no hay una base, una cantera. Eso le corresponde a la Ademeba, a la Conade, o a las universidades. Nosotros no somos formadores" señaló.



Electo presidente en mayo del 2017 (aunque fue presidente interino desde 2016), Ganem tiene contrato hasta 2021, y tiene grandes planes para desarrollar la liga. El primer paso es incrementar a 16 equipos la liga. El segundo, jugar amistosos con la NBA.



"Siempre hemos tenido ganas de hacer algo juntos (con NBA), pero antes no estábamos preparados. Hoy, creo que es diferente. Creo que el siguiente paso es que el campeón y subcampeón de nuestra liga pueda jugar pretemporada con equipos de NBA", añadió.



Recientemente, durante los partidos de la NBA en México, se anunció que los 12 Guerreros jugarían un partido amistoso como antesala del Juego de Estrellas ante un equipo selecto de la NBA G-League.



"Que no se nos olvide que mientras están allá los seleccionados, la LNBP les sigue pagando sus salarios. Los últimos 15 años han sido así, hemos mantenido a la Selección Mexicana", comentó el regiomontano.



Por último, como plan de expansión de la liga, Sergio y el equipo de socios están buscando incorporar una liga profesional femenil, además de un nuevo formato que recientemente fue oficializado como competencia olímpica para Tokyo 2020: El 3x3.