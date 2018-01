Federer y Djokovic avanzan, Del Potro eliminado en Australia

MELBOURNE, Australia(AP )

Roger Federer y Novak Djokovic continuaron sus marchas hacia un posible duelo en semifinales al superar el sábado la tercera ronda del Abierto de Australia, en la que fueron eliminados los argentinos Juan Martín del Potro y Nicolás Kicker.



Federer, campeón defensor y segundo preclasificado, venció 6-2, 7-5, 6-4 al francés Richard Gasquet, mientras que Djokovic (14) despachó 6-2, 6-3, 6-3 al español Albert Ramos-Viñolas.



“Las expectativas son diferentes” este año, dijo Federer, quien ganó el título en 2017 después de recuperarse de problemas de lesiones.



“Llego en muy buen estado físico, muy bien preparado, confiado de que no tengo problema con jugar cinco sets. No sé si va a suceder este año (ganar el título), pero hasta ahora, todo va bien”.



Del Potro, que jugaba en Melbourne Park por primera vez tras cuatro años ausente, perdió 6-3, 6-3, 6-2 ante Tomas Berdych, y Kicker cayó 6-3, 6-3, 6-2 ante el ex número uno del mundo junior, Marton Fucsovics.



“Jugó mucho mejor que yo en todo momento del partido. Golpeó muy fuerte la pelota, sacó realmente bien e hizo un partido inteligente esta noche”, comentó Del Potro sobre su dueño con el checo Berdych. “Mereció ganar".



Djokovic disputa su primer torneo de Grand Slam desde Wimbledon, tras perderse la segunda mitad de la temporada pasada por una lesión del codo derecho. Esa baja lo hundió en el ranking, por lo que podría chocar con Federer en las semifinales.