¡Tribu al ataque!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los Mayos de Navojoa saltan desde hoy al diamante en busca del tercer campeonato de su historia en la Liga Mexicana del Pacífico al enfrentar a los Tomateros de Culiacán.



El primer encuentro de la serie final se celebra a partir de las 19:30 horas en el estadio Manuel "Ciclón" Echeverría con el duelo entre Barry Enright, quien tendrá la responsabilidad por los de casa, y Anthony Vásquez, abridor por los Tomateros.



El refuerzo abridor proveniente de Naranjeros viene de lucir, ya con el uniforme de los Mayos, en semifinales frente a Charros. Durante la temporada regular tuvo números 1-0 y efectividad de 3.86 en dos salidas contra los Tomateros.



Para el segundo juego, mañana a las 17:00 horas, Navojoa mandará al centro del diamante a Eddie Gamboa (2-0 y efectividad de 0.00 contra Tomateros), quien tendrá como rival a Édgar González.



El resto de la rotación de la tribu estará conformada por el recién llegado Tyler Alexander, refuerzo de Charros, y el novato Jaime Lugo, quienes lanzarán en ese orden en los primeros dos encuentros en Culiacán.



Los Mayos no podrán contar con el ligamayorista Héctor Velázquez, quien había recibido permiso hasta las semifinales, y aunque buscó seguir activo ayer confirmó que no lanzará más.



Por el lado de los Tomateros, Benjamín Gil no ha confirmado a los siguientes dos lanzadores, pero estos podrían ser Sergio Mitre, elegido de los Águilas en el Draft, y Héctor Daniel Rodríguez para el cuarto juego.