Linebacker de Ravens se retira por condición congénita

OWINGS MILLS, Maryland(AP )

El linebacker Zachary Orr anunció el viernes su retiro de la NFL tras enterarse que padece de una condición congénita de la columna vertebral.El jugador de 24 años de los Ravens tuvo 132 tacles esta temporada.Fichó con Baltimore como agente libre en 2014, tras no ser seleccionado en el draft de la NFL , y se convirtió en titular este año en la posición de linebacker central que antes ocupó Ray Lewis.Orr se lastimó el cuello en un partido contra Pittsburgh el día de Navidad, y se perdió el último encuentro de la temporada ante Cincinnati. Un examen reveló que tenía un disco herniado, pero otras pruebas encontraron un problema más serio."Una tomografía computarizada reveló que tengo una condición congénita que afecta a menos del uno por ciento de la población mundial", dijo Orr. "La parte superior de mi columna no se desarrolló por completo. Eso significa que tengo un riesgo mucho mayor".Los médicos dijeron a Orr que no superaría las pruebas físicas de rigor, y que jugar el violento deporte del fútbol americano podría ser fatal, así que la única alternativa que tenía era retirarse.Además de encabezar el equipo en tacles esta temporada, Orr interceptó tres pases, provocó una pérdida de balón y recuperó dos balones sueltos."Tuvo un año tremendo, así que al menos se marcha con una buena sensación", dijo su compañero y linebacker C.J. Mosley.El gerente general Ozzie Newsome, quien fichó a Orr después del draft de 2014, quedó sorprendido por el desenlace."Jamás esperé escuchar algo así", indicó. "Creo que no hubo otro jugador más inspirador para mí en los tres últimos años que Zach".