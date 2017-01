Peñalba libra sanción

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Disciplinaria le salvó el pellejo a Gabriel Peñalba, jugador de la Máquina del Cruz Azul Al no sancionarlo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) evitó que el argentino se perdiera la tercera parte del torneo por escupirle al jugador de Pumas Nicolás Castillo. Y también impidió que perdiera la chamba, ya que en otros tiempos las indisciplinas de ese tipo fueron esenciales para las salidas de Emanuel Villa y a Néstor Araujo del equipo celeste.El ex jugador del Veracruz sólo tendrá que cumplir con un partido de suspensión, debido a que recibió una tarjeta roja por una falta por la espalda que le hizo a Bryan Rabello.PIERDEN LA CABEZA.Se jugaba el tiempo de compensación en el partido de la jornada 11 del Clausura 2012 entre Chivas y Cruz Azul El juego estaba empatado 1-1, pero en un arranque desesperación Néstor Araujo le dio un cabezazo al delantero de Chivas, Érick Torres, en el área, por lo que fue expulsado y Cruz Azul perdió 2-1.La consecuencia fue que el defensa de La Máquina se fue suspendido tres partidos, se le multó, perdió la titularidad y un torneo y medio después fue enviado a Santos.Un caso parecido también se dio en el mismo Clausura 2012. En esta ocasión se disputaba un encuentro entre los cementeros y el Puebla. En una jugada sin balón, Emanuel Villa le dio un cabezazo en el pecho al defensa Jonathan Lacerda, por lo que fue expulsado y suspendido tres encuentros.El Tito tuvo que pagar una multa por violar un reglamento interno y al final del certamen la directiva celeste no quiso renovarle el contrato.CORONA DE LÁGRIMAS.Jesús Corona pagó caro aquella épica bronca que se dio en las semifinales del Clausura 2011.El arquero de Cruz Azul le dio un cabezazo al preparador físico de Monarcas Sergio Martín, por lo que fue suspendido seis partidos.Unos días después la Comisión de Selecciones Nacionales anunció que quedaba fuera de la Copa Oro de ese año, cuando ya era uno de los elegidos para asistir a la justa.Mauro Formica no la libróTras la bronca que se dio entre jugadores de Alajuelense y Cruz Azul , durante un partido de la fase de grupos de la Concachampions, la Concacaf castigó a Mauro Formica, quien recibió una sanción de seis encuentros.“La suspensión (contra Formica) es aplicable en cualquier partido futuro de la Liga de Campeones y no aplica a eventos de FIFA, por lo que no hubiese aplicado durante el reciente campeonato del Mundial de Clubes de la FIFA, en el cual Cruz Azul participó”, indica el organismo.