Cuestión de Suerte

NUEVA YORK()

Aaron Judge dispara su jonrón 44, Aroldis Chapman sofocó una amenaza enorme en el octavo inning y los Yanquis de Nueva York doblegaron ayer 2-1 a los Mellizos de Minnesota para aumentar su ventaja en la clasificación por los comodines de la Liga Americana.



Todd Frazier quebró el empate con un elevado de sacrificio en el sexto, y el mexicano Jaime García brilló en la lomita ante el equipo que le canjeó este año tras sólo una apertura.



Nueva York, aún a la caza del líder Boston en la División Este, ganó el primero de una serie de tres partidos que puede ser el adelanto de un duelo de postemporada dentro de dos semanas.



Los Yanquis marcan el paso por el primer comodín, con una diferencia de cinco juegos y 12 por disputar. Minnesota ocupa la segunda plaza, un juego y medio por delante de los Angelinos de Los Ángeles, que tuvieron la noche libre. Si el orden se mantiene, Nueva York recibiría a los Mellizos en un juego de vida o muerte el 3 de octubre.



Chapman reemplazó al descontrolado Dellin Betances con las bases llenas y un out en el octavo. El zurdo cubano ponchó a Joe Mauer, quien el día previo pegó un grand slam, y al tercer bate Byron Buxton con un elevado fácil. Chapman empleó cuatro pitcheos, todos de al menos 100 millas por hora.



Chapman también se encargó del noveno, retirándolo 1-2-3 para su décimo noveno salvado en 23 oportunidades.



Judge la sacó en el primero ante el dominicano Ervin Santana (15-8), quien había ganado sus cuatro decisiones previas. El derecho toleró siete hits en 5 innings y dos tercios.



La victoria fue para David Robertson (9-2), quien retiró a los cuatro bateadores que enfrentó. García ponchó a cinco de los primeros seis bateadores que enfrentó y no permitió una carrera limpia en 5 innings y dos tercios. Terminó con nueve ponches, igualando su mayor total de la campaña.



"Busqué siempre estar adelante en la cuenta. Eso es vital contra una gran alineación como la que ellos tienen", dijo García. "Para esto me trajeron y es lo que espero hacer cada vez que me toque salir".